Orman yangınları karbon salınımını artırıyor

Yeni bir araştırma, orman yangınlarından kaynaklanan karbon dioksit emisyonlarının 2001 yılından bu yana küresel ölçekte %60 oranında arttığını ve en iklim duyarlı kuzey boreal ormanlarında neredeyse üç katına çıktığını ortaya koydu. Çalışma, Doğu Anglia Üniversitesi (UEA) tarafından yürütüldü ve bulguları Science dergisinde yayımlandı.

Yangınların Artış Nedenleri

Araştırmada, dünya üzerindeki bölgeler "pyrom" adı verilen gruplara ayrıldı. Bu gruplar, orman yangınlarının benzer çevresel, insani ve iklimsel etmenler tarafından etkilendiği alanlardır. En büyük pyromlardan biri olan Avrasya ve Kuzey Amerika’daki boreal ormanlarındaki emisyonların 2001-2023 döneminde neredeyse üç katına çıktığı gözlemlendi.

İklim Değişikliği ve İlgili Faktörler

Artan emisyonlar, sıcak ve kuru hava koşulları gibi yangınları destekleyen hava olaylarıyla ilişkilendirildi. Ayrıca, hızlı ısınma nedeniyle ormanların büyümesi, daha fazla bitki örtüsü yakıtı sağlamaktadır. Araştırma, son yirmi yılda orman yangınlarının kapsamının ve şiddetinin arttığını vurguluyor.

Karbon Depolama Tehdit Altında

Ormanlar, karbon depolama açısından kritik öneme sahiptir. Yangınlar, ormanların karbonu kalıcı olarak depolama yeteneğini tehdit ediyor. Araştırma, ekstratropikal orman yangınlarının, 20 yıl önceye göre yarım milyar ton daha fazla karbon saldığını ve bu durumun ormanların yeniden toparlanma yeteneğine bağlı olduğunu belirtiyor.

Yangın Yönetiminde Proaktif Yaklaşımlar

Araştırma, orman yangınlarının yönetiminde proaktif yaklaşımların önemini vurguluyor. Orman yönetimi ve halkı bilgilendirme konularında stratejik programlara önemli finansman sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, orman ürünlülüğünün proaktif izlenmesi ve yangın koşullarının uygun olduğu yerlerde yakıt yüklerinin yönetilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.