Orman yangınları kısmen kontrol altında!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hatay, İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı, 3 ilde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Balıkesir'de orman yangını

Yumaklı, yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Hatay'da, yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerinde çıktı, yangınla beraber bu sıcaklık arttı saatte rüzgarın hızı 67 km'yi aştı, nem 20 derecenin altına düştü.

8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi dünden bugüne 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı. Buranın enerjisi düşürüldü bu güzel bir haber arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam edecekler." dedi.