Orman yangınları kısmen kontrol altında!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orman yangınları kısmen kontrol altında!

Son dakika... Bakan Yumaklı; Hatay, İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hatay, İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı, 3 ilde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını

Yumaklı, yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Hatay'da, yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerinde çıktı, yangınla beraber bu sıcaklık arttı saatte rüzgarın hızı 67 km'yi aştı, nem 20 derecenin altına düştü.

8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi dünden bugüne 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı. Buranın enerjisi düşürüldü bu güzel bir haber arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam edecekler." dedi.

Son Haberler
Son dakika! Doğalgaza zam geldi
Son dakika! Doğalgaza zam geldi
İstanbul'da kira uçtu dünya birinciliği geldi
İstanbul'da kira uçtu dünya birinciliği geldi
Fenerbahçe'den Asensio'ya teklif
İş ciddileşti: Fenerbahçe'den teklif
Uzman isim idrar enfeksiyonuna karşı uyardı! Bu önlemleri kulak ardı yapmayın
Uzman isim idrar enfeksiyonuna karşı uyardı! Bu önlemleri kulak ardı yapmayın
Uğur Güneş ekranlara başrol olarak dönüyor
Uğur Güneş ekranlara başrol olarak dönüyor