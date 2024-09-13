Orman yangınları söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Orman yangınları söndürüldü

Muş'ta 3 ayrı alanda çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muş merkez Pamukluk bağları, Güzeltepe Mahallesi ve Bayraklı Tepe bölgelerinde çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi.

aw286405-03.jpg

Yangının sebebi henüz belirlenemezken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarların ardından bölgeye Muş Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw286405-02.jpg

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski endişe yaşattı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangınlar söndürüldü.

Son Haberler
Ardan Zentürk açıkladı! Putin’in Türkiye’ye neden gelemediği belli oldu
Ardan Zentürk açıkladı! Putin’in Türkiye’ye neden gelemediği belli oldu
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Yunus polisine bıçaklı saldırı
Yunus polisine bıçaklı saldırı
Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babasının Kiev Büyükelçisi olduğu ortaya çıktı
Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babasının Kiev Büyükelçisi olduğu ortaya çıktı
Haluk Levent öyle bir şey yaptı ki duygu seli yaşandı
Haluk Levent öyle bir şey yaptı ki duygu seli yaşandı