Ormana kaçan 3 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Ormana kaçan 3 kaçak yakalandı
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde lastiği patlatılarak durdurulan araçtan ormana kaçan 3 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte Saray ilçesine bağlı Sefaalan Mahallesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında, seyir halindeki şüpheli bir araç lastikleri patlatılarak durduruldu. Bunun üzerine aracın içinde bulunan göçmenler ve kaçaklar ormanlık alana kaçtı.

Arazide yapılan aramalar esnasında 2 organizatör ve 3 göçmen yakalandı. Kaçakların işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

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