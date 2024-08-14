Ormana sıçrayacak yangına zamanına müdahale

Kaynak: İHA
Ormana sıçrayacak yangına zamanına müdahale

Alanya'da makilik alanda meydana gelen yangın ormanlık alana sıçramadan ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde önce makilik alanda çıkan yangın, sonrasında ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alanya'daki yangın, saat 14.00 sularında Alanya’nın Sülüklü Yaylası’ndaki makilik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri intikal etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında yaklaşık 1.5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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