Ormana sıçrayacak yangına zamanına müdahale

Antalya’nın Alanya ilçesinde önce makilik alanda çıkan yangın, sonrasında ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya'daki yangın, saat 14.00 sularında Alanya’nın Sülüklü Yaylası’ndaki makilik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri intikal etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında yaklaşık 1.5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.