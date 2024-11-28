Ormanda kaza yapıp uçuruma yuvarlanan kamyona 4 gün sonra ulaşıldı

Kaynak: İHA
Ormanda kaza yapıp uçuruma yuvarlanan kamyona 4 gün sonra ulaşıldı

Bursa’nın İznik ilçesinden kontrolden çıkarak ormana yuvarlanan sebze yüklü kamyona 4 gün sonra ulaşıldı. Uçuruma yuvarlanan kamyon yapılacak çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılacak.

Kaza, 24 Kasım günü İznik'e bağlı Sarıağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kocaeli yönüne giden sebze yüklü kamyon, yağışlı havada kontrolden çıkarak ormana yuvarlandı. Araçtan yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü geri döndü. Kamyonun üzerindeki sebzeler ise etrafa saçıldı.

İhbarla bölgeye giden ekipler yol olmadığı için kamyona ulaşamayınca devreye İznik belediye ekipleri girdi. Ekipler kamyonun bulunduğu noktaya kadar yol açma çalışması yaptı. Uçuruma yuvarlanan kamyon yapılacak çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılacak.

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