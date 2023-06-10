Ormanda tüyler ürperten manzara. Günlerdir aranıyordu

İzmir'den kahreden haber geldi. 26 gündür kayıp olarak aranan tur teknesi sahibinden acı haber geldi. Ağaca asılı halde cansız bedeni bulunan adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ormanda tüyler ürperten manzara. Günlerdir aranıyordu

İzmir’in Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın (51), 13 Mayıs günü bisikletiyle gezintiye çıktıktan sonra kayboldu.

İHA’nın haberine göre; Günaltın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

BİSİKLETİYLE YOLCULUK YAPTIĞI GÖRÜLDÜ

Jandarma, AFAD ve yakınları, Ali Günaltın'ı bulmak için günlerdir yoğun çaba sarfederken, Urla genelindeki koylar, ormanlık alanlar ve dağlık arazilerdeki arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde ise, evden çıktıktan sonra mahallede giderken bisikletiyle yolculuk yaptığı görülmüştü.

aw910462-02.jpgSORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

13 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan Ali Günaltın'dan bugün üzücü haber geldi. Jandarma ekipleri, Ali Günaltın'ın cesedini, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı haldi buldu. İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın ölüm nedeni burada yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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