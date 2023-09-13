Ormandaki tartışma kanlı bitti. Dayı yeğene kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hayrullah A. (41), tartıştığı yeğeni Engin Yılmaz'ı (35) tabancayla vurdu. Silahtan ateşlendiği belirlenen 13 mermiden 3'ü başına isabet eden Engin Yılmaz yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi firarinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ormandaki tartışma kanlı bitti. Dayı yeğene kurşun yağdırdı

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Dayı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E.'yi de yanına alıp, 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla yeğeni Engin Yılmaz ile ormanda buluştu. Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran dayı, yeğenine ateş etti. Engin Yılmaz kanlar içinde otomobilde kalırken, dayısı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E. ile birlikte hafif ticari araca binip kaçtı.

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag.jpg

13 BOŞ KOVAN

Silah sesi duyan bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, başına 3 mermi isabet ettiği tespit edilen Engin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, alanda 13 boş kovan tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hayrullah A.'nın olay yerinden kaçtığı hafif ticari aracın gidiş yönünü belirledi. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri, olaya karışan aracı fark etti. Polis, 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsünü takibe aldı. Yaklaşık 2 kilometre sonra polis ekiplerinin önünü kestiği hafif ticari araç durduruldu. Hayrullah A.'nın kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen sürücü Serdar E., ekipler tarafından gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Hayrullah A.'nın yakalanması için çalışma sürüyor.

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag1.jpg

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag2.jpg

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag4.jpg

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag6.jpg

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag7.jpg

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag8.jpg

tartistigi-yegenini-13-el-ates-edip-oldurdu-yenicag9.jpg

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını Güncel
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı Güncel
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı
Bozüyük'te çöplük yangını Güncel
Bozüyük'te çöplük yangını
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi Magazin
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi
İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama Siyaset
İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama
Son Dakika... Malatya'da deprem Güncel
Son Dakika... Malatya'da deprem