Ormanı kesen 2 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide ağaçları kesen 2 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulurken ağaçların kesilme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Üç Kuyular mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesen şahıslar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

aw541951-01.jpg

Yapılan inceleme sonucunda ağaçları motorlu testere ile kesen şahıslar tespit edilerek yakalandı. Ekipler, kesilen ağaçlara el koyarken, şüpheliler hakkında işlem yapılması için suç duyurusunda bulundu.

aw541951-02.jpg

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların ormanlık alanda motorlu testere ile ağaç kesmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

aw541951-03.jpg

