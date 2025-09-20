Ormanı kesen 2 kişi yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Üç Kuyular mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesen şahıslar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda ağaçları motorlu testere ile kesen şahıslar tespit edilerek yakalandı. Ekipler, kesilen ağaçlara el koyarken, şüpheliler hakkında işlem yapılması için suç duyurusunda bulundu.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların ormanlık alanda motorlu testere ile ağaç kesmeye çalıştıkları anlar yer aldı.