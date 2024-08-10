Ormanın derinliklerinde bulunan kadının gerçek hikayesi ağızları açık bıraktı

Hindistan’ın Mumbai kentinin 450 kilometre uzağında küçük bir köy olan Sonurli’nin yakınlarındaki ormanda 27 Temmuz günü bir kadın aç ve susuz kalmış ve zincirlenmiş oldu. Bir çobanın bulduğu kadının ABD vatandaşı Lalita Kayi olduğu tespit edildi. Bale öğretmeni olan Kayi’nin Hindistan’a yoga eğitimi almak için geldiği iddia edildi.

50 yaşındaki kadın ormanın derinliklerinde bulunduktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Bulunduğunda konuşamayan kadın polise yazdığı notta kendisini kocasının kavga ettikten sonra zincirleyerek bıraktığını yazdı.

Kadının ormanda bulunduğunda üstünden cep telefonu, tablet ve 370 dolar nakit para çıktı. Kayi bulunduğunda açlık ve susuzluktan bir deri bir kemik kalmıştı. Kadının ormanda zincirlendikten yaklaşık 40 gün sonra bulunduğu iddia ediliyordu.

POLİSLER HER YERDE KOCASINI ARADI

50 yaşındaki kadın ormanda bulunduğunda polis ekipleri kurtarmak için zincirin kilidini kırmak ve ağacı kesmek zorunda kaldı. Polis ekiplerinin ilk bilgileri kadının not defterine karaladıklarından ibaretti. Kadının sadece İngilizce bildiği için polis ekipleriyle iletişim kurması çok zordu.

Sawantwadi Polis Karakolu'nda müfettiş olarak görev yapan Amol Chavan kadını bulduklarında ciddi şekilde susuz kalmış olduğunu belirterek en az 48 saat boyunca ormanda kaldığını tahmin ettiklerini söyledi. Polis, kadının çantasında yağmurluk ve yiyecek bulunduğunu söyledi.

Lalita ise yazdığı notta en az 40 gündür ormanda aç ve susuz mahsur kaldığını iddia etmişti. Polis ekipleri bir insanın 40 gün boyunca aç ve susuz kalarak hayatta olmasının ihtimali olmadığının altını çiziyor.

HERKESİ ŞAŞIRTAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bir psikiyatri kliniğinde tedavi altına alan kadınla ilgili polis ekipleri cinayete teşebbüs soruşturması açarak kadının kocasını bulmak için harekete geçti.

Hindistan basınına yansıyan bilgilere göre kadının başına neler geldiği ile ilgili herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kayi’nin polise yazdığı notta kendisini kocasının zincirlediği iddia etse de aslında evli değildi.

Polis ekipleri, kadının kendisini ağaca zincirlediğine inandığını söyledi. Kadının psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor. ABD’li kadının bulunmadan önce uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor.

Öte yandan ABD’li kadının Hindistan’a ne zaman geldiğine yönelik bilgiler de yetersiz. Ayrıca Lalita’nın Boston’da üniversite eğitimi gördüğü yönünde de bir kanıt bulunmuyor. 50 yaşındaki kadının internet üzerinden çeşitli dersler aldığı tahmin ediliyor.