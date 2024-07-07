Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü

''Ormanın hayaleti'' olarak da tanımlanan nesli tehlike altındaki ''Anadolu Vaşağı'' bu defa Eskişehir'de görüldü.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesiyle nesli tükenme tehlikesi altında olarak birinci dereceden koruma altında olan ve halk arasında ‘Anadolu Vaşağı' olarak adlandırılan vahşi kedi, Seyitgazi İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde kameralara yansıdı.

Mahallenin kırsal bölgesinde ortaya çıkan vahşi kedi, vatandaşların amatör kamerası ile kaydedildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Çorum Kargı’da görüntülenen vaşağın fotoğrafını “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz? notuyla paylaşmıştı.