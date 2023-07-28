Ormanlar yanarken onlar para kazandı

Orman yangınlarının söndürülmesi için peş peşe açılan ihaleleri AKP’li isimlerin aldığı ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Antalya ve İstanbul’da açılan ihaleleri kazanan şirketin sahibi AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Şirketin aldığı ihaleler ile kasasına 8 milyon 858 bin lira koydu.

Ormanlar yanarken onlar para kazandı

Hava sıcaklıkları her geçen gün artarken birçok kentte peş peşe orman yangınları çıkıyor. Ormanların küle döndüğü ve canlıların yaşamını yitirdiği yangılara Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda müdahale ediliyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, söndürme çalışmalarında OGM personelinin dışında bazı taşeron şirketlerin çalışanları da yer alıyor. Bunun için de peş peşe milyonlarca liralık ihaleler düzenliyor. OGM’nin düzenlediği milyonlarca liralık “yangın söndürme” ihalesini peş peşe AKP’lilerin aldığı anlaşıldı.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLDU

OGM son iki ayda, Muğla, Aydın, Antalya ve İstanbul’daki orman yangınları için ihaleler düzenledi. İhalelerin amacı ve kapsamı “Her türlü orman ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi, söndürülmesi ve soğutulması işi yangın işçiliği hizmeti alımı işidir” şeklinde açıkladı. Dört kent için düzenlenen ihalelerin tamamını da Kuvvetli Mühendislik Ormancılık Şirketi aldı. Şirkete dört kentteki orman yangınlarını söndürmeleri için devletin kasasında toplam 8 milyon 858 bin TL ödendi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirket Salih Kuvvetli’ye ait. MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı da olan Kuvvetli, 2018 genel seçimlerinde Zonguldak’ta AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Kuvvetli’nin sadece son iki ayda aldığı söndürme ihaleleri şu şekilde:

1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında 15 işçi ve bir orman mühendisi ile Muğla Milas Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde ormanda yangınlarını önlemesi, söndürülmesi ve soğutulması için 1 milyon 945 bin TL ödendi.

Aydın Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde 15 işçi ile 21 Haziran-17 Kasım tarihleri arasında orman yangınlarının söndürülmesi işi için 2 milyon 299 bin TL verildi.

17 Temmuz-6 Kasım tarihleri arasında 15 işçi ve 1 orman mühendisi ile Antalya Alanya’daki orman yangınlarının söndürülmesi için 2 milyon 465 bin TL ödeme yapıldı.

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanlarında, 20 Temmuz-16 Kasım arasında, 15 söndürme işçisi ve bir orman yüksek mühendisi ile orman yangınlarına müdahale etmek için 2 milyon 49 bin TL ödendi.

AKP’li Kuvvetli’nin 2018-2023 yılları arasında kamudan tam 109 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 61 milyon TL. Ayrıca Kuvvetli, Essa Ormancılık isimli şirketleriyle de kamudan 2021-2023 yılları arasında 19 ihale aldı. Bu ihalelerin de toplam bedeli ise 15 milyon 560 bin TL.

YÖNETİCİLİK YAPTI

OGM’ye bağlı Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nün 15 Haziran ile 30 Ekim tarihleri arasında orman yangınlarının söndürülmesi için düzenlediği iki ayrı ihaleyi HDK Mühendislik Orman Şirketi aldı. Devletin kasasından yaklaşık 5 milyon TL ödenen şirketin sahibi Hüseyin Deke, 2019’da Alanya AKP Gençlik Kolları’nda yöneticilik yapmıştı. Öte yandan yangınlarla mücadelede en büyük sorunlarından biri de sahada görev yapan işçilerin yeterli eğitim almaması. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen aylarca önce tamamlanması gereken ihaleler, yangın riskinin en yüksek olduğu dönemde yapılmaya devam ediliyor. Her gün yangın haberlerinin geldiği günlerde ihale yapan OGM, aldıkları işçilere eğitim vermeden sahaya sürmek zorunda kalacak.

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