Ormanlık alan çöplüğe döndü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurban hayvanlarının kesildiği ormanlık alan çöplüğe döndü.

Ormanlık alan çöplüğe döndü

Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, Kapaklı Kazak Gölü’ne akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kendi imkanlarıyla kesen vatandaşlar, kesim sonrası çöplerini ormanlık alanda bıraktı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kazak Gölü'nde piknik yapmak isteyen vatandaşlar, gördükleri hayvan çöpleri sonrası isyan etti.

aw924539-02.jpgKazak Gölü’ne piknik yapmak için giden bir vatandaş, "Çevre çok kötü kokuyor, her yer kan olmuş durumda. Burası hayvan kesim alanı değil, burası insanların kafasını dinlemek için geldiği bir yer. Biz hayvan çöplerinin bıraktığı kokudan dolayı piknik yapamıyoruz. Bu durumdan şikayetçiyiz" dedi. (İHA)

aw924539-03.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Çağan ne demek? Çağan isminin anlamı nedir? Keşfet
Çağan ne demek? Çağan isminin anlamı nedir?
Feci kaza: Genç voleybolcu Miray Karasu öldü Spor
Feci kaza: Genç voleybolcu Miray Karasu öldü
Masal ne demek? Masal isminin anlamı nedir? Keşfet
Masal ne demek? Masal isminin anlamı nedir?
E-faturada yeni dönem başlıyor. Kapsam genişliyor, zorunluluk geliyor Ekonomi
E-faturada yeni dönem başlıyor. Kapsam genişliyor, zorunluluk geliyor
28 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var? Keşfet
28 Haziran Çarşamba TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?
Trabzonspor'dan, İngiltere’de bomba bir transfer girişimi iddiası Spor
Trabzonspor'dan, İngiltere’de bomba bir transfer girişimi iddiası
Van'da trafik kazası: 5 yaralı Güncel
Van'da trafik kazası: 5 yaralı