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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1 BM barış gücü askeri öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan Haut-Mbomou bölgesinde bir Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri öldürüldü.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:24
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1 BM barış gücü askeri öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1 BM barış gücü askeri öldürüldü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan açıklamada, Haut-Mbomou eyaletinin başkenti Obo’da BM barış gücü askerine saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Açıklamada, saldırıda Faslı bir BM barış gücü askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)

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