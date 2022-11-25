Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1 BM barış gücü askeri öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan açıklamada, Haut-Mbomou eyaletinin başkenti Obo’da BM barış gücü askerine saldırı düzenlendiğini doğruladı.
Açıklamada, saldırıda Faslı bir BM barış gücü askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)
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