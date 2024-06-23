Orta Amerika’da şiddetli yağış 30 can aldı

Kaynak: İHA
Orta Amerika’da şiddetli yağış 30 can aldı

Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'da toplam 30 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador'da Salı günü meydana gelen toprak kayması sonucunda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülkede 3 binden fazla insan barınaklara yerleştirildi. Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya, "Şimdi insanların hayatlarını kurtarmak için harekete geçmeliyiz. Eşyalar yerine insan hayatları önceliğimiz olmalı" dedi.

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Guatemala'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, 11 bin kişinin tahliye edildiğini ve geçici barınaklarda yaklaşık 380 kişinin kaldığını açıkladı. Ayrıca 4 köprünün yağışlar nedeniyle yıkıldığı belirtildi.

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Honduras'ta ise son 24 saatte yaşanan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 bin 500 kişinin etkilendiği ve bin 200'den fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Yağışlar sonucunda 200'den fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.

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