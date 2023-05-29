Orta Asya ve Avrupa Birliği arasında yeni zirve

Kırgızistan cumhurbaşkanlığı yönetimi bugün yaptığı açıklamada, "Orta Asya liderlerinin Avrupa Konseyi Başkanı ile ikinci zirvesi 2 Haziran'da Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde yapılacak" dedi.

Avrupa Konseyi Charles Michel ise Ekim ayı sonunda Kazakistan'da düzenlenen açılış zirvesinin ardından " Temel hedef Orta Asya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Orta Asya ülkeleri Çin ve Avrupa Birliği'nin cazibe merkezi haline gelmiş, ikili ilişkiler bu anlamda güçlendirilmeye çalışılıyor. Bu zirvenin de bu noktada önemli olduğu vurgusu uzmanlar tarafından yapılıyor.