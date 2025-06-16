Orta Doğu’da füzeler yağmaya devam ediyor: İran’dan çok kritik nükleer silah açıklaması

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

Hayfa limanında İran, elektrik santralini vurdu. Liman bölgesinde çıkan büyük yangına acil durum ekipleri müdahale etti.

İRAN’DAN KRİTİK NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.

FÜZELER TEL AVİV ÇEVRESİNE İSABET ETTİ

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti. İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.



AA ekibi Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.



İsrail ordusu, füzelerin isabet ettiği yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

İngilizce ve Fransızca yayın yapan İran devlet televizyonu Press TV'nin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırılarda yeni yöntemlerin kullanıldığını ve İsrail sistemlerinin birbirlerini hedef alınmasının sağlandığını bildirdi.

İSRAİL KUDÜS GÜCÜ’NÜN KARARGAHINI HEDEF ALDI

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün başkent Tahran'daki karargahını hedef aldıklarını iddia etti.

İran'dan yapılan açıklamada ise İsrail'in "başarılı bir şekilde" vurulduğu belirtilerek İsrail'deki "yaşamsal hedeflere yıkıcı" operasyonlar gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrail acil durum servisi MADA, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'ın fırlattığı dört füze sebebiyle 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Dört kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi verildi.