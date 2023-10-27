Orta Doğu’yu cehenneme çevirecekler. Pentagon duyurdu

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken ABD’den de bölgeye ilişkin peş peşe adımlar geliyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "daha geniş bir çatışmayı caydırma” ve “ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek” amacıyla Orta Doğu’ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini duyurdu.

Askerlerin nereye konuşlanacağı henüz bilinmezken, "İsrail'e gitmeyeceklerini doğrulayabilirim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini vurguladı.