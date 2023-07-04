Orta kapıdan binen yolcuya sinirlendi. Hıncını bütün yolculardan çıkarmak istedi

İstanbul Fatih’te İETT otobüsünün orta kapısından binen bir kişiye sinirlenen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Şoför, tüm yolcuları araçtan indirmeye çalışsa da yolcular inmek istemedi. Olayın yatışmasıyla şoför, aracı çalıştırarak yoluna devam etti.

Orta kapıdan binen yolcuya sinirlendi. Hıncını bütün yolculardan çıkarmak istedi

Olay, dün Fatih Yusufpaşa’da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 35 hat numaralı İETT otobüsünün şoförü orta kapıdan binen bir yolcuya sinirlendi. Bunun üzerine şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

Otobüsü durduran şoför, tüm yolcuları aşağıya indirmek istedi. Şoförle tartışan bazı yolcular otobüsten inerken diğer yolcular araçtan inmedi. Şoför bir süre sonra aracı tekrar çalıştırarak yoluna devam etti.

Yaşanan tartışma otobüste bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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