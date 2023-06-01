Orta Kulak İltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Orta Kulak İltihabıyla ilgili detaylar…

ORTA KULAK İLTİHABI NEDİR?

Tıp literatüründe otitis media olarak adlandırılan orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasında yer alan ve içinde insanların sesleri duymasını sağlayan küçük kemiklerin titreştiği orta kulak adı verilen kulak odacığında meydana gelen iltihaplanma durumudur. Çocukların orta kulak iltihabına yakalanma olasılığı yetişkinlerden daha yüksektir.

Orta kulak iltihabı birçok vakada genellikle kendiliğinden düzelir. Bu sebeple tedavi temel olarak sorunu takip altına almak ve iltihaplanmadan kaynaklanan ağrıyı yönetmek hedefini güder. Bazı vakalarda enfeksiyonu temizlemek için antibiyotik kullanılır. Bazı bireyler orta kulak iltihabına yatkın olurlar ve birden fazla iltihaplanma yaşayabilirler. Bu, bireyde işitme sorunlarının ve diğer ciddi komplikasyonların gelişmesine neden olabilir.

ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Orta kulak iltihabının belirti ve semptomlarının başlangıcı genellikle hızlı gelişir. Bu belirti ve semptomlar, durumun çocuklarda veya yetişkinlerde gelişmesine göre farklılıklar gösterebilir.

Çocuklarda orta kulak iltihabı süresince yaygın görülen belirti ve semptomlar arasında başta özellikle uzanırken kulak ağrısı olmak üzere, 38 C ve üstü ateş, baş ağrısı, bir kulağı sürekli çekiştirmek, denge kaybı, i̇ştah kaybı, kulaktan sıvı akması, normalden daha fazla ağlama, rahatsızlık ve söylenme, sesleri duymada veya yanıt vermede sorun ile uyku problemleri bulunur.

Orta kulak ağrısının yetişkinler arasında yaygın görülen belirti ve semptomları arasında ise, kulak ağrısı, kulaktan sıvı akması ve işitme sorunu bulunur.

Orta kulak iltihabının çeşitli belirti ve semptomları altta yatan bir dizi farklı duruma işaret edebilir. Bu vakalarda doğru bir teşhis yapılması ve tedavi sürecine hızla başlanması önemlidir.

Orta kulak iltihabı belirti ve semptomlarının bir günden uzun sürmesi, 6 aylıktan küçük bir çocukta görülmesi, şiddetli kulak ağrısına yol açması, bir bebeğin ya da yeni yürümeye başlayan bir çocuğun soğuk algınlığı veya başka bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra uykusuz veya huzursuz olması ya da kulaktan sıvı, iltihap veya kanlı akıntısı gözlemlenmesi durumunda bir an önce doktora başvurulmalıdır.

ORTA KULAK İLTİHABI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen kanıtlar orta kulak iltihabının antibiyotiklerle tedavi edilmesinin ile bazı vakalarda çocuklar için yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Öte yandan, antibiyotiklerin çok sık kullanılması bakterilerin ilaca dirençli hale gelmesine neden olabilir.

Bu sebeple herhangi bir antibiyotik kullanımından önce doktora başvurmak gereklidir. İlk gözlem döneminden sonra doktor gerekli görürse antibiyotik tedavisini başlatacaktır.

Doktorunuz, bireye orta kulak iltihabından kaynaklanan ağrıyı azaltmak için gerçekleştirilmesi gereken tedavi konusunda tavsiyede bulunacaktır. Bu tedavi sürecinde doktor, ağrıyı gidermek için reçetesiz ilaçların kullanımını önerebilir.

Kulağa damlatılacak anestezik damlalar kulak zarında delik veya yırtık olmadığı sürece ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir.

Efüzyonlu otitis media vakalarında, yani kulaktaki su orta kulak iltihabı iyileştikten sonra da varlığını sürdürüyor ise, doktor orta kulaktan sıvı boşaltma prosedürü önerebilir. Miringotomi adı verilen bu cerrahi prosedür sırasında, cerrah kulak zarında orta kulaktan sıvıları emmesini sağlayan küçük bir delik açar.

Orta kulağı havalandırmaya yardımcı olmak ve daha fazla sıvı birikmesini önlemek için açıklığa timpanostomi tüpü adı verilen küçük bir tüp yerleştirilir. Bazı tüpler bir seneye varan bir süre boyunca kulak içinde kalıp, sonra kuruyarak kendiliğinden dışarı düşmek üzere tasarlanmıştır Tüp düştükten sonra kulak zarındaki çatlak veya delik kendiliğinden kapanır.

Kronik süpüratif Orta kulak iltihabı olarak adlandırılan ve kulak zarında bir delik veya yırtık ile sonuçlanan kronik enfeksiyonun tedavisi daha zordur. Bu durum genellikle damla olarak uygulanan antibiyotiklerle tedavi edilir. Damlaların uygulanması ile kulak kanalından nasıl sıvı çekileceği doktor tarafından bireye gösterilir.