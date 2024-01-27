Ortadoğu’nun en zengin doktorunun serveti 12 milyar dolara dayandı

Suudi doktor Sulaiman Al Habib, sağlık şirketinin halka arzıyla birlikte servetini yaklaşık 12 milyar dolara çıkardı. Kendi adını taşıyan şirketinin hisseleri, ekim ayında bir yılın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 30 değer kazandı.

Bu durum, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şirketi kuran ve yüzde 40 hisseye sahip olan Al Habib'i Orta Doğu'nun en zengin üçüncü kişisi konumuna getirdi. Şirketin hisseleri, 2020'deki ilk halka arzından bu yana altı kat artış göstererek rekor seviyelere yaklaştı.

70'li yaşlarının başında olan milyarder Dr. Sulaiman Al Habib, 1993 yılında tek bir klinikle başladığı sağlık zincirini kurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'de 22 tıbbi tesis ve 22 eczane işleten bir şirkete dönüşen bu zincir, şu anda geliştirme aşamasında olan 10 hastane ve tıp merkezine sahiptir.

Al Habib, Bloomberg endeksindeki en zengin beşinci doktor ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan birkaç tıp doktorundan biridir. Miriam Adelson'un serveti 34 milyar dolar iken, hastane ağı HCA Healthcare Inc.'in kurucu ortağı Thomas Frist'in serveti 25 milyar dolardır.

Suudi iş adamı, tıbbi cihaz satışlarıyla 10 milyar dolardan fazla servet elde eden Carl Cook ve Hansjoerg Wyss gibi isimlere rakip olarak dünyanın en büyük sağlık imparatorluklarından birine sahiptir.