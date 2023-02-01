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Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru

Guinness'e giren 1600 metrekarelik "Ortak Varoluş Mozaiği" için iki dalda daha rekor başvurusu yapıldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:21
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Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru

Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru
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AA

EXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan "Ortak Varoluş Mozaiği", "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak geçen yıl temmuz ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Rekorlar kitabına girmesinin ardından kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili Büyükşehir Belediyesince iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.

Taban mozaiği, "en fazla taşla yapılan mozaik" ve "en büyük oval mozaik" dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, AA muhabirine, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi.

EXPO'nun simgesi taban mozaiğinin özgün bir tasarımının olduğunu aktaran Çakar, "Hataylı usta ve sanatçıların emeğiyle mozaiği oluşturduk. Hatay yerelinde yaptığımız bu çalışmanın bir rekora imza attığını daha sonra öğrendik. Aslında o amaçla başlamamıştık. Başvurumuzun ardından ilgili hakemlerin incelemesiyle rekorumuz tescillenmiş oldu. Hatay Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mozaikle girmiş oldu." diye konuştu.

Çakar, üç semavi dinin simgelerinin yanı sıra Habibi Neccar Dağı, Akdeniz, Asi Nehri, gazella gazella türü dağ ceylanı gibi kenti anlatan unsurların yer aldığı 1600 metrekarelik taban mozaiğinin "oval şeklinde yapılmış en büyük eser", "en fazla taşla yapılmış mozaik eser" dallarında da yeni rekor yolunda olduğunu belirtti.

Çakar, mozaik projesinin hayata geçmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başta olmak üzere emek verenlere teşekkür etti.

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﻿Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru
﻿Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru
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