Ortalığı birbirine kattı, yakalanınca küfretti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ortalığı birbirine kattı, yakalanınca küfretti

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir eczanenin rafından iddiaya göre krem ve ilaçları alıp ücretini ödemeyen, eczacı kalfasını da bıçakla tehdit eden kadın, yakalandığı polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir eczanede meydana kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.D. adlı kadın eczaneye girip raflarda duran krem ve ilaçları çantasına koyarken, eczacı kalfasının çantasına koyduğu ürünlerin ücretini ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine F.D., kalfayı bıçakla tehdit edip eczaneden ayrıldı.

POLİSLERE DİRENDİ

Olayın ihbar edilmesi sonrası polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlatırken, olayın ardından polis ekipleri F.D.'yi birkaç sokak ileride yakaladı. Karşısında polis ekiplerini gören kadın, zorluk çıkartarak polislere direndi.

GAZETECİLERE KÜFRETTİ

Ekipler uzun süre kadını sakinleştirmeye çalışsa da F.D. zorluk çıkarmaya devam ederken, polis aracına bindirilerek karakola götürülen F.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti.

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