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Oruç tutmayı kolaylaştıracak 4 öneri

Uzman diyetisyen Maria Tanoğlu Abdülmesih, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:09
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Oruç tutmayı kolaylaştıracak 4 öneri

Oruç tutmayı kolaylaştıracak 4 öneri
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DHA’nın haberine göre; Vücudu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Abdülmesih şunları belirtti:

“Dengeli beslenmek için de ara ve ana öğünler yapılıyor. Normal dönemlerde herhangi bir öğünde eksik alınan bir besin ögesini gün içinde ara öğünlerde tamamlama fırsatı oluyor. Ama ramazan ayında öğün sayısı ikiye düşüyor. Bu nedenle iki öğünden oluşan ramazan ayında beslenmeye daha da dikkat etmek gerekiyor. Uzun süre tokluk hissi sağlayın, vücudun su dengesini koruyun, tuz tüketimini azaltın, metabolizmanızı hızlandırın”

“YAPILMASI GEREKEN ŞEY DEPOLARI YETERLİ VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE DOLDURMAKTIR”

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih, “Ramazan ayında, günlük yenilen öğün sayısı üçten ikiye düşer ve iki öğün arasındaki süre uzar. Oruç tutulan saatler boyunca vücut, gece boyunca tüketilen gıdalardan enerji alır. Bu besinlerden aldığı enerji bittiğinde, karaciğerde ve kaslarda depolanan karbonhidrat ve yağlar yakılarak vücuda enerji sağlanır. Genelde oruç tutulmaya başlandığı gün ilk altı saatte karaciğerde depolanan şekerler tüketilir. Bu şeker (glikoz) deposu tükenince vücut hücreleri kendi yağ depolarından beslenirler. Glikoz gibi esas şekerleri vücut yağ yakarak kendisi üretebilir ve bu sayede günlük enerji sağlanır. Yani insan vücudu oruç tutmaya çok elverişlidir. Yapılması gereken şey depoları yeterli ve dengeli bir şekilde doldurmaktır” diye konuştu.

“VÜCUDUN SU DENGESİNİ KORUYUN”

Abdülmesih, Ramazan ayında oruca hazırlanmanın yollarına yönelik şunları söyledi:

"Uzun süre tokluk hissi sağlayın: Yüksek lif ve protein içeren besinlerin bu dönemde daha fazla tercih edin. Protein kaynağı olarak, sahurda; yumurta, az yağlı peynir ve süt ürünleri, İftarda;  az yağlı olan et ürünleri ve hem yüksek lif hem protein kaynağı olan kuru baklagiller porsiyon kontrolü yapılarak tüketilebilir.

"Vücudun su dengesini koruyun: Vücudun su ihtiyacı için iftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca, orucu 1 bardak su ile açmak, şeker ilavesiz kompostolar ve çorbalardan destek almak, sebze ve meyve tüketimini atlamamak sıvı alımınıza katkıda bulunacaktır. Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler vücuttan sıvı atımını arttırabileceğinden tüketim miktarlarına dikkat edilmeli, en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmelidir.

"Tuz tüketimini azaltın: 1 gram tuz vücudunuzda 200 ml. su birikmesine ve ödeme neden olur. Fazla tuz tüketimi da hipertansiyona neden olur. Hem ramazan döneminde hem de diğer günlerde tuzu olabildiğince azaltmalısınız. Tuzun tamamen kesilmesi iyot eksikliğine neden olacağı için ölçülü miktarda kullanmak daha sağlıklı seçim olacaktır. Günlük 1 çay kaşığı tuz tüketimi önerilmektedir.

"Metabolizmanızı hızlandırın: Oruç tutulmaya başlandıktan sonraki ilk birkaç gün, vücut yeni beslenme düzenine adapte olmaya çalışacağından metabolizmada yavaşlama söz konusu olabilir. Bunun önüne geçmek için İftardan sonra  basit egzersizler, 15-30 dakikalık yürüyüşler  yapılması önerilir."

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