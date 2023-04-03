Ramazan ayında oruca ve Ramazan’a dahil pek çok konu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak kişiler oruçlu ağda yapmanın orucunun bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Peki, oruçluyken ağda yapılır mı? Oruçlu ağda yapmak orucu bozar mı?

Oruç ibadetini yerine getiren kişiler oruca ilişkin pek çok konuda araştırma yapıyor. Oruç tutan ancak ağda yapacak kişiler ise ‘oruçluyken ağda yapılır mı? oruçlu ağda yapmak orucu bozar mı?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, ağda yapmak orucu bozar mı?

Orucun bozulduğu durumlar Diyanet tarafından yapılan paylaşımlarda açıklanmıştı. Oruçlu olduğu esnada ağda yapmak isteyen ancak bu konuda kararsız kalan kişiler de Diyanet’in yaptığı açıklamaya yöneldi.

AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’in fetvasında orucu bozan şeyler ile ilgili olarak “Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.” ifadeleri yer alıyor.

Bu kapsamda ağda, yeme, içme ve cinsel bir durum meydana getirmediği için orucu bozmaz. Ancak ağda sırasında kanama meydana gelirse abdest bozulur.

ORUÇLU AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in ağda ile ilgili açıklaması şöyle:

‘’Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.

Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir.’’