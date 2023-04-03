Ramazan ayında oruca ve Ramazan’a dahil pek çok konu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak kişiler saç boyatmanın orucunun bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Peki, oruçluyken kan tahlili yapılır mı? Oruçlu kan vermek orucu bozar mı?

Oruç ibadetini yerine getiren kişiler oruca ilişkin pek çok konuda araştırma yapıyor. Oruç tutan ancak saçını boyatmak isteyen vatandaşlar ise ‘oruçluyken saç boyanır mı? oruçlu saç boyamak orucu bozar mı?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, oruçlu saç boyanır mı?

Orucun bozulduğu durumlar Diyanet tarafından yapılan paylaşımlarda açıklanmıştı. Oruçlu olduğu esnada saç boyamak isteyen ancak bu konuda kararsız kalan kişiler de Diyanet’in yaptığı açıklamaya yöneldi.

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’in orucu bozan şeylerle ilgili yaptığı açıklama şöyle;

‘’Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Bu kapsamda saç boyatmak, saç kestirmek, saç yapmak orucu bozmaz ve oruca herhangi bir zarar vermez. Öte yandan boyanın ya da yıkarken kullanılan suyun kulak, burun ya da ağız gibi alanlardan vücuttan içeriye girmemesine dikkat etmek gerekiyor.’’