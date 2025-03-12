Oruç'ta tatlı tüketme uyarıları! Sağlıklı ramazan için altın kurallar

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, Ramazan boyunca dengeli bir beslenmenin önemine dikkat çekti:

"Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemek yemek, mideyi gereğinden fazla doldurabilir ve sindirim sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Bu durum, yağ depolanmasını artırarak kilo alımına neden olabilir. Yavaş ve kontrollü yemek hem sindirimi kolaylaştırır hem de doygunluk hissini artırır."

İngiltere'deki King’s College Diyetetik ve Beslenme Uzmanı Dr. Sarah Schenker ise tatlı seçimlerinin sağlık üzerindeki etkilerine değiniyor:

"Ramazan'da şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar gibi hafif seçenekler tercih edilmelidir. Sütlü tatlılar, daha az şeker içerdikleri için kan şekeri seviyelerini daha dengeli tutar ve enerji sağlarken gereksiz kalori alımını sınırlar."

Şerbetli tatlı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: HIZLI YEME ALIŞKANLIKLARI VE TATLI TERCİHLERİ

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışma, hızlı yemek yemenin hormonal tokluk sinyallerini geciktirdiğini ve bu durumun daha fazla yemek yeme ile sonuçlanarak kilo artışına neden olduğunu ortaya koydu.

Journal of Nutrition and Metabolism'de yayımlanan bir araştırma, şerbetli tatlılar gibi yüksek şeker içeren gıdaların kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını ve bu durumun yorgunluk hissi ile birlikte kilo alımını tetiklediğini gösterdi.

Nutrition Reviews'te yayımlanan bir başka çalışma, sütlü tatlıların düşük glisemik indekse sahip olmaları sayesinde daha uzun süre tok tutarak, enerji dengesini korumada yardımcı olduğunu belirtti.

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RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI BESLENME İÇİN İPUÇLARI

1. Yavaş Yemek: Yemeklerinizi yavaş yiyerek mideyi aşırı doldurmaktan kaçının. Lokmaları iyice çiğnemek, sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissini artırır.

2. Şerbetli Tatlılardan Kaçının: Şeker oranı yüksek, şerbetli tatlılar yerine sütlaç, muhallebi veya güllaç gibi sütlü tatlıları tercih edin.

3. Protein ve Lif İçeren Besinler Tüketin: İftar menüsünde sebzeler, baklagiller ve yağsız et gibi protein ve lif kaynaklarına yer verin. Bu, uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

4. Bol Su İçin: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketerek dehidrasyonu önleyin ve metabolizmanızı destekleyin.

5. Ağır Kızartmalardan Uzak Durun: Kızartılmış veya yağlı gıdalar yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş yemekleri tercih edin.

Sütlü tatlı

İDEAL RAMAZAN SOFRASI: SAĞLIKLI VE DENGELİ SEÇİMLER

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek, doğru besinleri seçmek ve yemek alışkanlıklarınızı kontrol altında tutmakla mümkün. Hızlı yemek yemek yerine iftar sofralarında sakin bir şekilde beslenmek, vücudunuzu daha iyi destekler. Ayrıca, tatlı tercihlerinizi sütlü ve hafif alternatiflere yönlendirerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Ramazan ayı boyunca sağlıklı seçimlerle hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirebilirsiniz.

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UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Walter Willett, "Ramazan'da dengeli bir beslenme ile hem kilo kontrolü sağlanabilir hem de sindirim sistemi üzerindeki yük hafifletilebilir" dedi.

Dr. Sarah Schenker şunları ekledi:

"Sütlü tatlılar gibi hafif seçenekler, Ramazan'da hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunar. Şerbetli tatlılardan kaçınmak enerji seviyelerini korumanın önemli bir yoludur."