12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamile olduğunu açıkladı: Eski dünya 1 numarasıdan kortlara ara

Hamile olduğunu açıkladı: Eski dünya 1 numarasıdan kortlara ara

4 Grand Slam şampiyonluğu olan Japon tenisçi Naomi Osaka, hamile olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:03
Takip Et

Osaka hamile kaldığını açıkladı

Hamile olduğunu açıkladı: Eski dünya 1 numarasıdan kortlara ara
+
Aa
-

Daha önce Avustralya Açık'tan çekildiğini açıklayan 25 yaşındaki tenisçi haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verdi.

Sahaya geri dönmek için sabırsızlandığını belirten Osaka "2023 için küçük bir yaşam güncellemesi var. Gelecekte dört gözle bekleyecek çok şeyim olduğunu biliyorum, dört gözle beklediğim bir şey de çocuğumun maçlarımdan birini izlemesi ve birine 'bu benim annem' demesi." ifadelerini kullandı.

Kortlara tekrar döneceğini vurgulayan Naomi Osaka, 2024'te Avustralya Açık'ta yer almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿ABD'de 4 binden fazla uçuş ertelendi
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
﻿Bingöl Adaklı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.