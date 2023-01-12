Hamile olduğunu açıkladı: Eski dünya 1 numarasıdan kortlara ara

Daha önce Avustralya Açık'tan çekildiğini açıklayan 25 yaşındaki tenisçi haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verdi.

Sahaya geri dönmek için sabırsızlandığını belirten Osaka "2023 için küçük bir yaşam güncellemesi var. Gelecekte dört gözle bekleyecek çok şeyim olduğunu biliyorum, dört gözle beklediğim bir şey de çocuğumun maçlarımdan birini izlemesi ve birine 'bu benim annem' demesi." ifadelerini kullandı.

Kortlara tekrar döneceğini vurgulayan Naomi Osaka, 2024'te Avustralya Açık'ta yer almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.