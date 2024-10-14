OSB'lerde 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Kaynak: AA
OSB'lerde 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Attığımız adımlarla, sanayi yatırımlarını hızlandırıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) başlattıkları "şeffaf" ve "hızlı" tahsis süreciyle, 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu bildirdi.

Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, ilk hafta verilerine dair şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizde başlattığımız şeffaf ve hızlı tahsis süreciyle, ilk haftada 56 OSB'de 170 yatırım yeri için tahsis, 5 OSB'de 31 yatırım yeri için ön tahsis başvurusu gerçekleşti. Böylelikle 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsis talebi oldu. 133 OSB'de 1484 yatırım yeri için tahsis, 6 OSB'de ise ön tahsis başvuruları devam ediyor. Attığımız bu adımlarla, sanayi yatırımlarını hızlandırıyoruz."

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