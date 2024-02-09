Oscar ödüllerine yeni kategori eklendi

Kaynak: NTV
Oscar ödüllerine yeni kategori eklendi
ABD’de en iyi filmlere ve sinemacılara verilen Oscar ödüllerine yeni kategori eklendi 20 sene sonra ilk defa eklenen yeni kategori 2026 Oscar ödüllerinde geçerli olacak.

Oscar Ödülleri için geri sayım resmen başladı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre, Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

YENİ KATEGORİ EKLENDİ

Hollywood'un en prestijli ödüllerine yeni bir kategori eklendi. Cast direktörlerinin ödül alacağı kategorinin adı "En İyi Oyuncu Kadrosu/Cast Seçimi" (Best Achievement in Casting) olarak açıklandı.

Bu kategori, 2025 yılında vizyona girecek olup 2026 Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmler için geçerli olacak.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve başkan Janet Yang, "Cast direktörleri film yapımında önemli bir rol oynuyor ve akademi geliştikçe tanıdığımız ve kutladığımız disiplinlere "Oyuncu Seçimi Ödülü" kategorisini de eklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

Oscar Ödülleri'ne 20 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez yeni bir kategori eklendi. Son olarak 2001 yılında En İyi Animasyon filmi kategorisi eklenmişti.

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