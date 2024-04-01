Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor

Bonnie and Clyde filminde canlandırdığı Buck Barrow karakteriyle ilk Oscar ödülünü alan Gene Hackman, ikinci Oscar ödülünü I Never Sang for My Father filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle kazanmıştı.
30 Ocak 1930 doğumlu Hackman, döneme damga vuran filmlere imza atmıştı.
94 yaşına giren aktör ve 62 yaşındaki eşi Betsy Arakawa 21 yıl sonra ilk kez görüntülendi.
Dış başında yer alan özel fotoğraflarda, "French Connection" aktörü ve Arakawa, Santa Fe'de akşam yemeği yedi.
Hackman'ın bir eliyle kendisinden çok daha genç olan karısının kolunu tutarken, diğer eliyle de bastonuna yaslandığı detayı dikkat çekti.
New York Times'a göre Hackman ve Arakawa, Los Angeles'ta sık sık gittiği bir spor salonunda yarı zamanlı çalışırken tanıştıkları belirtilmişti.
GENE HACKMAN KİMDİR?
Gene Hackman, Amerikalı bir oyuncu ve yazardır. 30 Ocak 1930'da doğan Hackman, uzun ve etkileyici bir kariyere sahiptir.
Onu Hollywood'un en etkileyici oyuncularından biri yapan birçok başarılı filmde rol almıştır.
Hackman'in unutulmaz performansları arasında "The French Connection", "The Conversation", "Superman", "Unforgiven" ve "The Royal Tenenbaums" gibi filmler bulunmaktadır.
Ayrıca, "The French Connection" ve "Unforgiven" filmlerindeki performanslarıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında iki kez Oscar kazandı.