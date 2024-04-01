Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor

Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor
Kaynak: Haber Merkezi
Bonnie and Clyde filminin ünlü yıldızı 94 yaşındaki Gene Hackman ve eşi 21 yıl sonra ilk kez görüntülendi. Ünlü aktör ayakta durmakta zorlanırken ona 62 yaşındaki eşi destek oluyor.
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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 1

Bonnie and Clyde filminde canlandırdığı Buck Barrow karakteriyle ilk Oscar ödülünü alan Gene Hackman, ikinci Oscar ödülünü I Never Sang for My Father filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle kazanmıştı.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 2

30 Ocak 1930 doğumlu Hackman, döneme damga vuran filmlere imza atmıştı.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 3

94 yaşına giren aktör ve 62 yaşındaki eşi Betsy Arakawa 21 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 4

Dış başında yer alan özel fotoğraflarda, "French Connection" aktörü ve Arakawa, Santa Fe'de akşam yemeği yedi.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 5

Hackman'ın bir eliyle kendisinden çok daha genç olan karısının kolunu tutarken, diğer eliyle de bastonuna yaslandığı detayı dikkat çekti.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 6

New York Times'a göre Hackman ve Arakawa, Los Angeles'ta sık sık gittiği bir spor salonunda yarı zamanlı çalışırken tanıştıkları belirtilmişti.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 7

GENE HACKMAN KİMDİR?

Gene Hackman, Amerikalı bir oyuncu ve yazardır. 30 Ocak 1930'da doğan Hackman, uzun ve etkileyici bir kariyere sahiptir.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 8

Onu Hollywood'un en etkileyici oyuncularından biri yapan birçok başarılı filmde rol almıştır.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 9

Hackman'in unutulmaz performansları arasında "The French Connection", "The Conversation", "Superman", "Unforgiven" ve "The Royal Tenenbaums" gibi filmler bulunmaktadır.

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Oscar ödüllü oyuncu artık ayakta duramıyor 10

Ayrıca, "The French Connection" ve "Unforgiven" filmlerindeki performanslarıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında iki kez Oscar kazandı.

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