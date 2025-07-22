Osimhen 14. sırada! Tarihe geçti

Son şampiyon Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in transferi için İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya varması hem Türkiye'de hem Avrupa'da ses getirdi.

İki kulüp arasında varılan anlaşmaya göre Galatasaray, 26 yaşındaki golcü için Napoli'ye toplam 75+5 milyon euroluk ödeme yapacak. İtalya ekibine 40 milyon euro peşinat verecek olan Cim-Bom, kalan 35 milyon euroyu 1 yıl içerisinde 2 taksit halinde gönderecek. Taraflar arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk başarı bonusu da yer aldı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sonraki satışından gelecek olan paranın yüzde 10'luk kısmını da Napoli'ye verecek. Victor, 2 yıl boyunca İtalya'da herhangi bir takıma transfer olamayacak.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Osimhen, bu transferle birlikte Türkiye tarihinin en pahalı transferi oldu. Listede ilk sırada geçtiğimiz haftalarda 25+5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan Orkun Kökçü yer alıyordu. 24 yaşındaki orta sahanın arkasında Youssef En-Nesyri (19.50 milyon euro), Gabriel Sara (18 milyon euro) ve Mario Jardel (17 milyon euro) bulunuyordu.

Yıldız forvet ayrıca santrfor pozisyonunda şimdiye dek yapılan en pahalı 14. transfer oldu. Kylian Mbappé, Havertz, Griezmann, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane gibi yıldızların bulunduğu listede kendine yer bulan Osimhen; Omar Marmoush ve Julian Alvarez ile aynı basamakta yer aldı.

Daha önce Higuain'i 90 milyon euro bedelle Juventus'a satan Napoli de Arjantinli oyuncunun ardından en pahalı ikinci satışını gerçekleştirmiş oldu.