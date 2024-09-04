Osimhen Galatasaray'a transferindeki kilit ismi açıkladı

Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in transferini tamamladı. Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Nijeryalı 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için İtalyan kulübüne hiçbir ücret ödenmeyecek. Osimhen, Sarı-Kırmızılı ekipten 6 milyon Euro kazanacak.

Transferin resmiyet kazanması sonrasında GSTV'ye konuşan Victor Osimhen çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın ilgisini duyduğu andan itibaren karar verme sürecinin çok kolay olduğunu söyleyen Osimhen, "Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarı da vardı. Onyekuru da benim arkadaşım. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında da beni çok heyecanlı karşıladılar. Bundan dolayı da mutluluk yaşadım. Onlar için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için heyecanlıyım" diye konuştu.

Transferinde Dries Mertens'in etkisinin olduğunu da sözlerine ekleyen Osimhen, "İtalya'ya ilk gittiğimde de bana çok destek oldu. Benim için bir ağabey gibiydi, sürekli yanımdaydı. Çok saygı duyduğum bir isim. Tekrardan takım arkadaşım olacağı için heyecanlıyım. Diğer takım arkadaşlarımla da hemen tanışmak istiyorum. Mertens buraya geldiğinden bu yana Galatasaray'ın maçlarını izliyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarların etkileşimleri de heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın her golden sonra beni destekleyeceklerini ümit ediyorum ve heyecanla bekliyorum" yorumunu yaptı.

Dursun Özbek de önemli bir transferi takıma kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Victor, çok önemli bir transfer Türk sporu ve Galatasaray için. Avrupa'daki mücadelemiz ve 5. yıldız hedefimiz için beklentimiz çok yüksek. Bunu vereceğinden de eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle bir futbolcunun takımımızda olması herkesi memnun ediyor. Ben kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir."