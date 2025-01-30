Osimhen yarışı kızıştı: İngiliz devi devreye girdi

Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’i bonservisiyle almak istiyor. Nijeryalı golcü, 20 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 5 asistle Süper Lig’de fark yaratırken, Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, onun uzun vadeli planlarının parçası olmasını hedefliyor.

Galatasaray, Napoli’ye 65 milyon euroluk bir teklif sunarak transfer sürecini hızlandırmak istese de, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis bu teklifi reddetti. Napoli, Osimhen’i daha yüksek bir bedelle satmayı planlıyor ve oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

MANCHESTER UNİTED’DAN YENİ HAMLE

Osimhen, Napoli’de geçirdiği başarılı sezonların ardından geçen yaz Paris Saint-Germain ve Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayınca, sürpriz bir şekilde Galatasaray’a kiralandı. Ancak, İngiltere onun için hâlâ bir hayal ve bu hayali gerçekleştirmek isteyen Manchester United yeniden devreye girdi.

İngiliz ekibi, Sporting Lizbon’un yıldızı Viktor Gyokeres’in transferinde sıkıntılar yaşayınca Osimhen’i bir B planı olarak değerlendirmeye başladı. ESPN’in haberine göre Manchester United, Osimhen’i kadrosuna katmak için Napoli ile temasa geçti. Ancak Napoli, yalnızca bonservis satışına sıcak bakarken, İngiliz kulübü ise sezon sonuna kadar kiralama seçeneğini düşünüyor.

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NAPOLİ’NİN PLANI: GARNACHO TAKASI GÜNDEMDE

Napoli, Osimhen’in satışından elde edilecek geliri, Khvicha Kvaratskhelia’nın yerine yeni bir yıldız almak için kullanmayı hedefliyor. Teknik direktör Antonio Conte’nin ilk tercihi ise Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho.

Napoli ve Manchester United arasında olası bir takas görüşmesi gündeme gelirken, İngiliz kulübü Arjantinli genç yıldız için 70 milyon euro talep ediyor. Napoli’nin Osimhen’e daha yüksek bir değer biçmesi nedeniyle bu takasın gerçekleşmesi zor görünüyor.

ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Napoli, Garnacho’nun transferinde yaşanabilecek pürüzlere karşı alternatif isimlere yönelmeye başladı. Borussia Dortmund’un genç yeteneği Karim Adeyemi de Napoli’nin radarına girmişti. Ancak Alman kulübü, sezon ortasında oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, Osimhen’in geleceği hâlâ netleşmiş değil. Galatasaray, yıldız oyuncuyu elinde tutmak için tüm kozlarını oynarken, Napoli ve Manchester United arasındaki görüşmeler hız kazanmış durumda. Önümüzdeki günlerde bu transferde önemli gelişmeler yaşanabilir.