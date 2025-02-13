Osman Gökçek: Ali Mahir Başarır babamla ilgili ricada bulundu

TBMM Genel Kurulu'na bu kez AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasındaki 'Melih Gökçek' tartışması damga vurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin kayyum atamalarına ilişkin verdiği grup önerisinin görüşmeleri sırasında konu Melih Gökçek'in başkanlığı dönemine kadar geldi.

OSMAN GÖKÇEK: ARKA TARAFA GELİP BABAMLA İLGİLİ RİCADA BULUNDU

AKP'li Osman Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında "Geliyor bana arka tarafta diyor ki 'Babana rica et benim hakkımda twetler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.'" diye konuştu. Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

BAŞARIR: BANA "BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM" DEDİ

Gökçek'in ardından kürsüye çıkan Başarır "Benden babam hakkında ricada bulundu" iddiasına yanıt verdi.

Böyle bir şey olmadığını söyleyen Başarır, "Kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana dedi ki babamla ilgili bunları bana söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim." dedi.