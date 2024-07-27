Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gezi Parkı Davası' tutuklu sanıklarından Osman Kavala ile yapacağı görüşme için Adalet Bakanlığı'ndan izin alındığını duyurdu.

Gerçek Gündem'e konuşan Türkeş, Adalet Bakanlığı’nın Osman Kavala’da dahil Gezi davasında tutuklu bulunanları ziyaretine ilişkin başvurusunu gecikmeli olarak kabulünün ardından yaptığı açıklamada en kısa zamanda ziyaretleri gerçekleştireceğini ifade etti.

"ÖNCE TANIŞACAĞIZ"

Bilginin Bakanlıktan çok yeni geldiğini ve bir an önce kamuoyunu bildirmek amacıyla sosyal medyadan paylaşımda bulunduğunu açıklayan Türkeş, cezaevlerinde yapacağı ziyarette ne konuşulacağına ilişkin, “Tanışacağız. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Önce tanışacağız” ifadelerini kullandı.

“Görüşmelerin nasıl sonuç vereceğini bilmiyoruz. O falcılığa girer. Hele bir gidelim” diyen Türkeş, “5 kişiye de gideceğiz demiştik. Yani Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden hepsine gidilecek. Hanımlar Bakırköy’de yattığı için oraya ve Silivri Cezaevi’ne gideceğiz.” dedi.



NE OLMUŞTU?

Türkeş, Gezi Parkı Davası sanıklarından Osman Kavala'yı ziyaret etmek istediğini açıklamış bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Talebi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş, Bakan Tunç'un açıklamalarına tepki gösterirmiş ve "Talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.