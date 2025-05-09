Osmaneli Belediyesinde 80 milyonluk SGK borcunu ödeme süreci başlıyor

Serhat Kaya / Marmara / YENİÇAĞ

Bilecik Osmaneli Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Bekir Torun Başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Torun SGK borçlarının ödenmesine dair süreci başlattıklarını söyledi.

Başkan Torun toplantıda SGK ve Maliyeye olan borçlarla ilgili verdiği bilgide Maliyeye olan borcun İller Bankasından Belediyeye gelen ödemelerden yapılan kesintilerle ödendiğini ancak SGK borcunun ödenmesi ile ilgili bugüne kadar yollar aradıklarını söyledi.

Başkan Torun, göreve geldiklerinde 40 milyon TL civarında olan SGK borcunun bugün işleyen faizi ile birlikte 80 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana SGK’ya olan borcu nasıl ödeyeceklerini düşünürken Vali AYgöl’den gelen telefon ile rahatladıklarını anlatan Başkan Torun, Vali Aygöl’ün kendisine SGK’ya olan borcun ödenmesi için teklif edilen arsa takasının onaylandığını söylediğini aktardı.

Sürecin 1 yıl uzaması nedeni ile işleyen faizin kendilerini üzdüğünü ancak böylesine bir borçtan kurtulacak olmaktan dolayı da mutlu olduklarını anlatan Başkan Bekir Torun, 1 yıllık süreçte ciddi bir bürokratik çalışma içine girdiklerini belirterek, bu sürece katkı sunan Encümen Üyeleri, Birim Müdürleri ve çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerini iletti.