Osmaneli'de halk ekmek 10 TL'den satılacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osmaneli'de halk ekmek 10 TL'den satılacak!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 200 gram halk ekmeği, Cuma’dan itibaren 10 TL'den satışa sunacak..

Serhat Kaya/Bilecik/YENİCAĞ

Başkan Torun, ilçede yeni açılacak bir fırınla protokol imzalandığını ve halk ekmeğin bu fırında üretileceğini açıkladı.

Osmaneli’deki yerel marketlere belediye tarafından halk ekmek dolapları yerleştirilecek, fırın ise ekmekleri bu dolaplara ulaştıracak.

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Torun, ilçede 240 gram ekmeğin 15 TL, 200 gram ekmeğin 12,5 TL olduğunu hatırlatarak, halk ekmek olarak 200 gram ekmeğin 10 TL’den satılacağını duyurdu. Bu sayede vatandaşlar, ekmeği yüzde 25 daha ucuza alabilecek.

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Torun, “Perşembe günü saat 16.30’da halk ekmek fırınımızın açılışını yapacağız. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine bu adımı attık. Piyasayı manipüle etmek istemem, ancak halk ekmek talebi çok fazlaydı. Yerel marketlerdeki dolaplarımızda Cuma sabahından itibaren 200 gram ekmek 10 TL’den satılacak. Zincir marketler bu sistemin dışında kalacak” dedi.

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