Osmaneli’de tarla yolunda feci kaza! Traktör devrildi: 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Osmaneli’de tarla yolunda feci kaza! Traktör devrildi: 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bilecik Osmaneli’de traktör kazası: H.H.B. (74), tarlasına giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde H.H.B. (74) yönetimindeki traktör, sürücünün tarlasına giderken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan H.H.B., olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.H.B.’nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edileceği belirtildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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