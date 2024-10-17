Osmangazi'ye yeni kreş

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde inşa edilecek kreşin temelini düzenlenen törenle attı. Törende konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Kreşlerimiz, kız öğrenci yurtlarımız, kütüphanelerimiz, halk lokantalarımız, genç kafelerimiz, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve sosyal etkinliklerimiz ile Osmangazi’deki anlayışı değiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, geçen günlerde açılışı yapılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin ardından ilçeye kazandırılacak ikinci kreşin temelini de düzenlenen törenle attı. 622 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek olan kreşin ilk katında, derslik, yemekhane, etkinlik ve oyun alanları gibi bölümler yer alacak. Binanın ikinci katında ise müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme odası gibi kreş yönetim birimlerinin yanı sıra Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) derslikleri bulunacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"OSMANGAZİ’DEKİ ANLAYIŞI DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Aydın, törende yaptığı konuşmada, göreve başlamalarının ardından üçüncü temel atmayı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mayıs ayında iki projemizin temelini atmıştık. Bu projelerden bir tanesi olan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile Ayça Ayak Parkı’nı geçtiğimiz Cumartesi günü hizmete açtık. Üç gün önce ise Emek Spor Tesisi’nin açılışını yaptık. Bugün de Yunuseli mahallemize kazandıracağımız kreşin temelini atıyoruz. Açılış ve temel atma törenlerimiz Küçükbalıklı, Küplüpınar, Demirtaş, Kükürtlü ve Bağlarbaşı mahallelerimizde devam edecek. Soğanlı Mahallemize kazandırdığımız İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi ile Engelsiz Genç Kafe’yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Zamanın çok hızlı geçtiğini biliyoruz. Dersimize çalışarak göreve geldik. Planlamamızı çok iyi yaptık. Zamanı en iyi şekilde kullanmak adına da temel atma ve açılışlarımızı tüm hızıyla gerçekleştiriyoruz. Osmangazi’de anlayış değişecek dedik; anlayışı değiştirdik. Kreşlerimiz, kız öğrenci yurtlarımız, kütüphanelerimiz, halk lokantalarımız, genç kafelerimiz, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve sosyal etkinliklerimizle de Osmangazi’deki anlayışı değiştirmeye devam edeceğiz. Temelini attığımız Yunuseli Kreş ve OSMEK Binası’nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmasının ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, butona basarak, kreş binasına ilk harcı döktü.