Osmaniye Öğretmenevi 9 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Osmaniye Öğretmenevi, bünyesinde resepsiyon, fırıncı, aşçı, gıda mühendisi, kebap ustası, müzisyen, garson ve beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.