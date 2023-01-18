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Osmaniye Öğretmenevi 9 işçi alacak

Osmaniye Öğretmenevi, bünyesinde resepsiyon, fırıncı, aşçı, gıda mühendisi, kebap ustası, müzisyen, garson ve beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:45
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Osmaniye Öğretmenevi 9 işçi alacak

Osmaniye Öğretmenevi 9 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Osmaniye Öğretmenevi, bünyesinde resepsiyon, fırıncı, aşçı, gıda mühendisi, kebap ustası, müzisyen, garson ve beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

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