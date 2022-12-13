﻿Osmaniye'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,93 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,93 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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