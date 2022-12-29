5 yıldır hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

İHA
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla E.Z. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.Z.. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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