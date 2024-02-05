Osmaniye’de 8 katlı binada yangın paniği

Alibeyli Mahallesi 517 Sokak 8 katlı Güneş Apartmanı’nın 7. katındaki dairede saat 15.30 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre Birkan K.’ya ait (44) dairede evde kimsenin olmadığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın anı ile pencereden çıkan yoğun dumanlar dron kamerası ile kaydedildi. Dairenin pencerelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokakları trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri hem merdivenli itfaiye aracından hem de daire kapısından içeriye girerek yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması neticesinde söndürülebilirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.