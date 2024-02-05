Osmaniye’de 8 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İHA
Osmaniye’de 8 katlı binada yangın paniği
Osmaniye’de 8 katlı binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. Yangın anı dron kamerasına yansıdı.

Alibeyli Mahallesi 517 Sokak 8 katlı Güneş Apartmanı’nın 7. katındaki dairede saat 15.30 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre Birkan K.’ya ait (44) dairede evde kimsenin olmadığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw135347-01.jpg

Yangın anı ile pencereden çıkan yoğun dumanlar dron kamerası ile kaydedildi. Dairenin pencerelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokakları trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri hem merdivenli itfaiye aracından hem de daire kapısından içeriye girerek yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

aw135347-02.jpg

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması neticesinde söndürülebilirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

aw135347-05.jpg

aw135347-08.jpg

Son Haberler
RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak Gündem
RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak
Kırklareli’nde kış lastiği denetimi Yerel Haberler
Kırklareli’nde kış lastiği denetimi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular Ekonomi
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular
Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti Spor
Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar... Sağlık
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar...
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun Gündem
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun