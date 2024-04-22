Osmaniye’de 9 Suriyeli kaçak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve kaçakların yakalanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, koltukları sökülmüş panelvan tarzı araç, şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan kontroller sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları Batı illerine taşıdığı belirlenen Suriye uyruklu Fuaz H. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Araca el konulduğu belirtildi.

Yakalanan 9 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.