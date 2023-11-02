Osmaniye'de aranması bulunan 4 kişi yakalandı

Osmaniye'de haklarında arama kararı olan 4 kişi için polis ekipleri ikamet ettikleri eve baskın düzenledi.

KAYNAK: İHA
Osmaniye'de aranması bulunan 4 kişi yakalandı


Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü , haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, kasten yaralama ve yağma suçundan 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç., hırsızlık suçundan Ö.C.A., kasten yaralama ve hırsızlık suçundan F.A ve yaralama suçundan Ö.A. polis ekiplerince yakalandı.
İkametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, muhtelif farklı çaplarda 40 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

aw067238-01.jpg

aw067238-02.jpg

aw067238-03.jpg

aw067238-04.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor Magazin
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı Gündem
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı
Kış hastalıklarına böyle savaş açıyor. İşte mucize ot Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına böyle savaş açıyor. İşte mucize ot
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor Ekonomi
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti Teknoloji
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti
Okan Buruk son kararını verdi Spor
Okan Buruk son kararını verdi