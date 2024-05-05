İlkokul çağındaki kız öğrenciler okula kayıtlı görünüyor ama gitmiyor. Sınav günü sakallı ve cübbeli adamlar okula getiriyor

Bazı özel okullarda ilkokul çağındaki kız öğrencilerin sadece kağıt üzerinde kağıt üzerinde kayıtlı olduğu ve okula gitmedikleri öğrenildi. Tarikat baskısı altındaki kız öğrencilerin sadece sınav günleri sarıklı ve cübbeli adamlar tarafından okula getirilerek sınav sonrası geri götürüldüğü belirtiliyor.

Daha önce özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen yaşadıklarını anlattı. Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay’ın haberine göre öğretmen lise son sınıf öğrencilerinin de okula gitmediğini ve bunun nedeninin sınav kaygısı olduğunu söyledi.

Okula belli bir ücret ödeyen öğrencilerin sadece sınavlara geldiğini belirtken öğretmen, asıl sorunun ise ilkokul çağındaki kız öğrencilerde yaşandığını vurguladı.

“TARİKAT BASKISI ALTINDALAR”

İlkokul çağındaki bazı kız öğrencilerin tarikat baskısı altında olduklarını belirten öğretmen, öğrencilerin sadece sınav günü okula getirildiklerini anlattı. Kız öğrencilerin küçük yaşta beyinlerinin yıkandığını vurgulayan öğretmen okulda yaşananları şöyle anlattı:

“Örneğin bir özel ilkokulda kayıtlı görünen kız öğrencinin okula gelmediği fark ediliyor. Yönetim ‘Böyle bir durum yok’ dese de kız öğrenci sadece sınav günleri sakallı, cüppeli adamlar tarafından okula getiriliyor, özel bir odada sınava sokuluyor ve sonra da götürülüyor. Lise son sınıfların bir gerekçesi var ama küçük yaştaki hayalet öğrencilerin tarikat baskısı altında dini eğitimle beyinleri yıkanıyor.”

TEFTİŞ ZAMANI ‘OKUL GEZİSİ’!

“Hayalet öğrenci”lerle 7-8 yıl önce bir özel okulda tanıştığını söyleyen bir öğretmen, tanık olduğu olayları şöyle anlattı:

“Öğrenci dönem sonlarına doğru okula uğrayıp müdür yardımcısının yönetiminde sınav kâğıtlarını doldurup not alıyordu. Bizlere söylenen, ailenin son derece muhafazakâr olduğu ve kızlı-erkekli eğitime karşı olduğuydu.

Bunu genelde aşırı dinci, muhafazakâr aileler, aşiret aileleri ya da siyasi bağlantısı olan aileler istiyordu. Son 2 yılda bu durum evrimleşti! Bazı özel okul patronlarının dersane ve kursları da var. Öğrenci okula kayıt yaptırıyor ama bu kurslara gidiyor. Bir MEB teftişinde öğrenciler apar topar servislerle dersaneden okula götürüldü, ‘öğrenciler okul gezisindeydi’ dendi üstü kapatıldı.”