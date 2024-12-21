Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 katlı evinin dış cephesindeki basit mekanizmalı asansöre başı sıkışan Fındık Gül (79), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık Gül, iddiaya göre üst kata çıkmak için evinin dış cephesine kurulan basit mekanizmalı asansöre bindiği sırada kapıların bir anda kapanması sonucu başını sıkıştırarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, kurtarılamadı. Fındık Gül'ün cenazesi, olayın ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın hayatını kaybetti

Son Haberler
Temizlik unutkanlık hastalıklarına iyi geliyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Temizlik unutkanlık hastalıklarına iyi geliyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Hadise'nin sevmediği şarkıcı Aleyna Tilki sanılıyordu: Bomba bir isim geldi
Hadise'nin sevmediği şarkıcı Aleyna Tilki sanılıyordu: Bomba bir isim geldi
İstanbul'da deve kuşları kaçtı trafik felç oldu
İstanbul'da deve kuşları kaçtı trafik felç oldu
Mükemmelliyetçi kadınların ızdırabı... Uzmanlar uyardı! Bilim bakın ne diyor!
Mükemmelliyetçi kadınların ızdırabı... Uzmanlar uyardı! Bilim bakın ne diyor!
Ceset şemsiye altında incelendi
Ceset şemsiye altında incelendi