11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmaniye'de ekiplerin enkazlardaki çalışmaları sürüyor

Osmaniye'de ekiplerin enkazlardaki çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:44
Takip Et

Osmaniye'de ekiplerin enkazlardaki çalışmaları sürüyor

Osmaniye'de ekiplerin enkazlardaki çalışmaları sürüyor
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, bölgede yıkılan binalarda tarama faaliyetleri gerçekleştirilirken, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, UMKE ve itfaiye ekipleri, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki Bilge Sitesi enkazında çalışma yapıyor.

Yıkılma riski taşıyan 10 katlı binanın bulunduğu zorlu bölgede çalışan ekipler, kırıcı ve delici aletlerle enkazı kazıp molozları taşıyor.

Ekipler, aile fotoğraf albümü, kitap, Kur'an-ı Kerim, bayrak gibi kişisel eşyaları da titizlikle enkazdan ayırıyor.

Çevrede bekleyişi sürdüren bina sakinleri ise AFAD'ın oluşturduğu masada yakınlarının fotoğraflarını arıyor.

Öte yandan çeşitli yardım kuruluşlarının üyeleri ile gönüllüler, bölgedeki vatandaşlara çorba, sıcak süt ve çay ikramında bulunuyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
2
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
3
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
4
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Galaxy A34 ve Galaxy A54 fiyatları ortaya çıktı
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Sosyal medyadan paylaştı. Dorukhan Toköz'den halka çağrı
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
﻿Binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor. 24 saat defin yapılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.