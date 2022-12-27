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Genç çiftçinin feci ölümü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin bahçesinde traktörüyle ilaçlama yapan kişi aracıyla 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Traktörün uçuruma düşmesi sonucunda yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:25
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Osmaniye'de genç çiftçinin feci ölümü

Genç çiftçinin feci ölümü
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İHA'nın haberine göre, kaza, ilçeye bağlı Oluklu Çunur Köyü’nde meydana geldi. Zeytin bahçesinde ilaçlama yapan Mutafa Kötüg'ün (29) kullandığı 33 N 3419 plakalı traktör, 25 metrelik uçuruma düştü. 

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Kötüg’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Mustafa Kötüg, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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